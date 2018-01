A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) promete para março de 2008 a portabilidade numérica, que permitirá trocar de operadora de telefonia e manter o número, de acordo com a jornalista Gerusa Marques.

Com isso, a agência espera aumentar a competição, principalmente na telefonia fixa, onde as concessionárias (Telefônica, Telemar e Brasil Telecom) têm 93% do mercado.

Tem gente que prefere não mudar de prestadora de serviço por causa do incômodo de ter que avisar todo mundo de que o número mudou.

O regulamento ficará em consulta pública de 4 de setembro a 9 de outubro.