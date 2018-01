Finalmente a TV com imagens tridimensionais (3D) começa a deixar os óculos para trás. A Semp Toshiba anunciou ontem que trará ao Brasil um aparelho com tela de 20 polegadas que dispensa o acessório para ser vista. O televisor deve chegar ao País até o fim do ano, e o preço ainda não foi definido. No Japão, o modelo foi lançado a US$ 2,9 mil.

O mercado brasileiro de televisores 3D ainda é bastante pequeno. “No último trimestre de 2010, a participação foi de 2% do mercado de telas finas”, afirma Gisela Pougy, diretora da empresa de pesquisa Gfk. Os aparelhos de telas finas incluem as tecnologias de LCD e plasma.

“O processo é lento”, admite Caio Ortiz, vice-presidente de marketing e vendas da Semp Toshiba. “Começamos a vender em dezembro, de uma forma controlada. Teremos televisores com óculos neste semestre e, até o fim do ano, esperamos lançar o modelo sem óculos.”

Também está disponível, no mercado japonês, um aparelho de 12 polegadas, sem previsão de lançamento no Brasil. Mauro Correia, vice-presidente de operações da Semp Toshiba, informa que o sócio japonês tem modelos com telas maiores em desenvolvimento.

A imagem não é tão boa quanto a dos modelos com óculos. A resolução do televisor de 20 polegadas é de 1.280 por 720 pixels, comparada a 1.920 por 1.080 pixels das outras TVs.

A empresa também anunciou três modelos 3D com óculos ativos (que precisam de bateria), com telas de 46, 55 e 65 polegadas, e um notebook com tela 3D que usa óculos passivos (sem bateria), como os do cinema.

A Semp Toshiba planeja lançar, ainda neste semestre, o seu tablet. A empresa preferiu não revelar detalhes sobre o equipamento, dizendo somente que adotará o sistema operacional Android, do Google.

Segundo Correia, não houve falta de peças por causa da catástrofe no Japão, mas a situação “inspira preocupação”. “Estamos acompanhando a situação de perto”, diz o executivo.

Mais informações no Estado de hoje (“Semp Toshiba traz TV 3D sem óculos“, p. B14).

