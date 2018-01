Antes de se tornar líder global da divisão de mídia do Boston Consulting Group (BCG), John Rose foi, durante três anos, vice-presidente executivo da EMI. Na gravadora, acompanhou de perto o impacto de serviços como Napster e Kazaa na indústria da música. Agora, como consultor, trata das mudanças da distribuição digital em meios como jornais, revistas e televisão.

Na visão de Rose, a distribuição de conteúdo via internet não matará a indústria de TV como fez com a da música. “Mas a resposta não é tão simples”, disse o consultor. “O problema com o Napster e o Kazaa era que o único modelo de negócios das gravadoras era vender música para consumidores que, de repente, começaram a conseguir as canções de graça.”

Na televisão, o cenário é diferente. “A maior parte do conteúdo da televisão é suportado por publicidade”, explicou. “O consumidor não paga.” Rose considera razoável pensar que a publicidade continuará a sustentar as redes de televisão num ambiente de vídeo via internet. “A grande questão é quanto as pessoas estarão dispostas a pagar por um serviço de TV por assinatura.”

O modelo de distribuição de vídeos via banda larga direto para o aparelho de televisão é chamado de “over the top”. Atualmente, televisores, leitores de Blu-ray e consoles de videogame conseguem receber vídeos da rede e mostrá-los no televisor.

Pesquisas feitas pelo BCG mostraram que um grupo de consumidores prefere até ligar o computador diretamente na televisão. Esse espectador normalmente está na faixa dos 20 anos, tem conhecimento técnico mais sofisticado e acabou de montar sua casa. “Não é uma questão de renda”, disse Rose. “Existem banqueiros de investimento que compram televisores de telas planas de 60 polegadas e optam por não assinar TV paga.”



