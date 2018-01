Os brasileiros desembarcam nos Estados Unidos na próxima semana para tentar vender o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), que estreou na Grande São Paulo em dezembro. O alvo não são os americanos, que já se encontram na fase final da transição tecnológica – o país tem tecnologia digital própria, e vai encerrar as transmissões analógicas em fevereiro do ano que vem. Um dos 22 estandes do evento NAB Show, que acontece entre os dias 11 e 17 deste mês em Las Vegas, será ocupado pelo Fórum SBTVD, que, juntamente com empresas e centros pesquisas brasileiros, espera convencer outros países da América do Sul a utilizar a tecnologia.

“Estamos fazendo um grande esforço para a promoção internacional do SBTVD”, diz Luis Olivalves, coordenador do Módulo de Promoção do fórum, que reúne radiodifusores, indústria, pesquisadores e governo. O pavilhão terá uma demonstração da tecnologia adotada no Brasil, com um transmissor e dois televisores de LCD recebendo o sinal em alta definição. Haverá também equipamentos móveis e portáteis.

