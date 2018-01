O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse hoje que os conversores (set top boxes) de TV digital serão enquadrados na Lei de Informática, conforme matéria do jornalista Agnaldo Brito.

Isso permitiria que os equipamentos fossem produzidos em todo o Brasil com incentivos tributários. Caso os conversores não sejam enquadrados na Lei de Informática, só receberiam incentivos para a produção em Manaus.

Os conversores permitem transformar o sinal digital em analógico, para que as pessoas não precisem trocar os televisores que têm hoje em casa.

Costa admitiu, no entanto, que a inclusão dos equipamentos na Lei de Informática ainda está em discussão no governo. Ele visita o pólo de eletrônica de Santa Rita do Sapucaí (MG).

Qual é a sua opinião?