Está marcado para as 20h30 de hoje (2/12) o lançamento da TV digital no Brasil, somente para a Grande São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros das Comunicações, Hélio Costa, e da Casa Civil, Dilma Rousseff, devem participar à noite de uma cerimônia de lançamento na Sala São Paulo. Trata-se da maior mudança da história da TV brasileira. Maior do que a transição do preto e branco para as cores, há 35 anos.

Mas a televisão digital nipo-brasileira estréia incompleta. De quatro grandes novidades que a tecnologia permite, está disponível somente uma: a alta definição, que melhora a imagem. O telespectador terá de esperar pelas outras três.

A interatividade permite serviços parecidos com os da internet. Não foi integrada aos equipamentos a tempo. A multiprogramação possibilita transmitir mais de um programa simultâneo, num só canal. Não interessou à maioria das emissoras. Com a mobilidade, dá para assistir a TV aberta, de graça, no celular. Não existem aparelhos que funcionem nas redes de telefonia móvel do Brasil. “Os aparelhos devem chegar ao mercado ao longo do ano que vem”, afirmou Marco Aurélio Rodrigues, presidente da Qualcomm do Brasil, empresa que criou a tecnologia CDMA, base da terceira geração da telefonia celular.

