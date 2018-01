No próximo sábado (19/7), participo, com o Jeff Paiva (Agência Click) e o Ricardo Mucci (TV Cultura), de uma oficina sobre TV digital no NewsCamp, às 10h. O evento acontece no Espaço Gafanhoto, em São Paulo. A idéia é falar sobre as novas possibilidades da TV digital, com ênfase na interatividade.