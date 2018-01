O chamado sistema nipo-brasileiro de TV digital é uma evolução da tecnologia adotada no Japão. São duas as principais diferenças: o padrão de compressão de vídeo foi atualizado, de MPEG-2 para MPEG-4, e o software de interatividade é o Ginga, desenvolvido no Brasil.

Sua expansão externa tem surpreendido. O Brasil e o Japão conseguiram fazer até com que países revertessem a escolha de outros sistemas. A Argentina havia anunciado que adotaria o sistema americano ATSC, antes de mudar para o padrão nipo-brasileiro ISDB. O mesmo aconteceu com as Filipinas, que tinham escolhido o europeu DVB, e depois acabaram escolhendo o ISDB.

Por ser o último a ser definido, o padrão nipo-brasileiro é o mais avançado. Ele permite, por exemplo, a transmissão de sinal para o celular dentro do próprio canal de TV, o que não é possível em outras tecnologias.

O MPEG-4, uma tecnologia mais avançada de compressão, possibilitou que a RedeTV! se tornasse a primeira emissora de TV aberta do mundo a ter transmissões regulares em três dimensões (3D), pois ela consegue transmitir, em um só canal, o sinal em alta definição, o sinal 3D e o sinal para celulares. Apesar do sucesso externo, a adoção da tecnologia no País tem ficado abaixo do esperado. Os consumidores ainda não descobriram quais são as vantagens da TV digital.

