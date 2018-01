As transmissões de alta definição começaram em dezembro de 2007 no Brasil, com a estreia da TV digital. De lá para cá, o mercado de aparelhos de tela plana, com tecnologia de LCD (cristal líquido) ou plasma, cresceu muito, correspondendo atualmente à metade das vendas da indústria no País.

Mas, para quem acha que isso é o que há de mais avançado, começam a ser lançados por aqui televisores de telas superfinas, com tecnologia de LED (sigla que significa, em português, diodo emissor de luz), melhor definição de cores e consumo reduzido de energia.

E isso é só o começo. Outras tecnologias como o Oled (diodo orgânico emissor de luz) e o laser, a superalta definição e a televisão tridimensional prometem chegar ao mercado nos próximos anos, numa evolução da velha TV, cujo único limite parece ser o bolso do consumidor.

“Nós costumávamos falar que, no futuro, a TV seria tão fina que iria parecer um quadro na parede”, afirmou o jornalista Ethevaldo Siqueira, na sexta-feira (22/5), durante o evento O Futuro Agora, da Telequest. “O futuro já chegou”, disse.

Empresas como a Samsung e a Sony já oferecem televisores de LED no Brasil. Esses aparelhos possuem mais de uma centena de LEDs em suas bordas, que enviam luz à tela, dispensando a iluminação traseira das TVs convencionais de LCD e trazendo uma qualidade melhor das cores.

Mais informações no Estado de hoje (“TVs superfinas chegam ao mercado“, p. B14).