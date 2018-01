Quem fez a comparação foi o Business Insider: com sua nova rodada de investimento (de US$ 200 milhões), o Twitter foi avaliado em US$ 3,7 bilhões. Esse montante é quase duas vezes o valor atual de mercado do New York Times, de US$ 2 bilhões.

“Existe uma diferença óbvia: o valor da New York Times Company tem como base uma ação negociada em mercado, que qualquer um pode comprar, enquanto o valor do Twitter é baseado em uma rodada privada de investimento em que as pessoas não podem participar”, escreveu Dan Frommer.