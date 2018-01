[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/52FRvAxmsa0″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Neutral Milk Hotel — banda de um homem só, Jeff Mangum — foi o melhor grupo que surgiu do coletivo Elephant Six, da cidade de Atlanta, Georgia (EUA), na década passada. Acima, Mangum toca “Two-Headed Boy”, canção do álbum In the Aeroplane Over the Sea (Merge), lançado em 1998 pelo Neutral Milk Hotel. Esta versão ao vivo saiu em Live at the Jittery Joe’s (Orange Twin), que o cantor lançou como disco solo em 2001.

Você quase não vê Mangum, ofuscado pela iluminação atrás dele, mas a performance é ótima. A bebê que grita na platéia só valoriza a interpretação.