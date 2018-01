O cineasta chinês Wong Kar-Wai costuma ser acusado de fazer sempre o mesmo filme. Em Um Beijo Roubado, que eu assisti ontem (16/4), a resposta vem logo na abertura, numa música cantada por Norah Jones, a protagonista do filme: “Não sei como começar/pois a história já foi contada antes”.

A cantora Chan Marshall, também conhecida por Cat Power, aparece numa cena só, interpretando Katya, uma garota que prefere pores-do-sol a chaves. (Sim, Angelo, ela aparece fumando.)

O mundo seria um lugar melhor se Norah Jones deixasse a música de lado e se dedicar ao cinema. Não que ela seja uma atriz tão boa. Jude Law, que faz um dono de lanchonete, tem uma aparência ensebada no filme. Parece que está o tempo todo sujo de gordura.

Em Um Beijo Roubado, as pessoas são mostradas através de vitrines, luminosos e cortinas. Tudo é verde e vermelho, com um pouco de amarelo e azul. Às vezes, as imagens ficam granuladas. Os personagens fora de cena conversam enquanto o ambiente é mostrado em câmera lenta.

Wong War-Kai não conseguiu, como em 2046 ou Amor à Flor da Pele, tornar bonito tudo o que filma, no seu primeiro longa-metragem ocidental. Falta alguma coisa. Como se alguma coisa tivesse ficado do outro lado do oceano.