Em 2006, a americana Avocent comprou a Cyclades, fabricante de equipamentos de rede, por US$ 90 milhões. John Lima (foto), um dos dois brasileiros que criaram a Cyclades, está com empresa nova. Lima fundou em Pleasanton, na região do Vale do Silício, coração da indústria de tecnologia dos Estados Unidos, a CoffeeBean Technology.

A CoffeeBean planeja oferecer, no modelo de software como serviço, um sistema de vendas, marketing e planejamento de negócios para médias empresas, usando ferramentas de mídia social. A previsão de lançamento é junho. Ela busca candidatos para o teste beta. No Brasil, a companhia tem um escritório em Campinas.

No ano passado, Lima lançou a rede social de autoajuda YuBliss, onde as pessoas podem contar as suas histórias e aprender com as histórias de outras pessoas, relacionando-as a mitos modernos, como o mito do consumismo e o mito do progresso tecnológico.