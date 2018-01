O projeto Ndiyo, de Cambridge, no Reino Unido, desenvolveu uma pequena caixa que permite ligar vários teclados, monitores e mouses a um único computador, que roda software livre.

Eles chamaram a máquina de ultra-thin client (foto). Já existem centros de internet em Bangladesh e na África do Sul que usam a tecnologia, que permite a um PC atender de cinco a dez pessoas.

O sistema foi citado em matéria da Economist esta semana, sobre computadores em países em desenvolvimento. A revista aponta que os PCs precisam ser mais parecidos com os celulares (ou vice-versa) para permitir o acesso à tecnologia.

O texto também falam do laptop do professor Nicholas Negroponte, do PC pré-pago da Microsoft, dos quiosques de software do Ubuntu e um programa de educação da Cisco.