O sucesso da Netflix com a série House of Cards é só o começo. A concorrência aos canais de televisão vem de toda parte.

Agora foi a vez de a Sony decidir pela produção de uma série de TV original para o videogame PlayStation 4.

Segundo o Wall Street Journal, a princípio o seriado estará disponível somente nos Estados Unidos, onde o serviço PlayStation Network conta com cerca de 30 milhões de videogames conectados. Em dezembro, a Netflix tinha 32 milhões de assinantes no país.

Produzida pela Sony Pictures Television, a série tem como base a revista em quadrinhos Powers, publicada pela Marvel, que conta a história de dois investigadores que trabalham em casos que envolvem pessoas com superpoderes (os “powers” do título).

Ainda não foi definida a data de estreia da série, que será exclusiva da PlayStation Network nos EUA, mas pode ser licenciada para terceiros em outros países.

A decisão da Sony procura reforçar a posição do PS4 como a central de entretenimento da casa, e não somente um videogame, e afastar críticas de falta de sinergia entre as várias empresas do grupo.

A Microsoft também prepara uma série exclusiva para o videogame Xbox One, com produção do diretor Steven Spielberg.

