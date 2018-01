O professor Pedro Luiz Côrtes, da Escola Superior de Engenharia e Gestão, fez uma pesquisa sobre o uso do Linux nas empresas. Ela foi feita pela internet e teve 641 participantes, sendo que a maioria deles trabalha em área técnica.

Segundo a pesquisa, o sistema operacional é usado principalmente em servidores de rede, sendo que 79% das empresas pesquisadas relataram essa aplicação. A distribuição mais popular é o Ubuntu (50,2%), seguida do Debian (45,2%) e do Red Hat (29,3%). Os pesquisados podiam indicar o uso de mais de uma distribuição. Noventa e dois e meio por cento das empresas também usam o Windows e, em 87,5%, o Linux compartilha a mesma rede com outro sistema operacional. “Isso mostra a importância da interoperabilidade”, afirmou Côrtes.