A falta de trabalhadores especializados é um dos grandes gargalos do mercado brasileiro de software e serviços de tecnologia. A Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) fez um levantamento entre seus associados para mapear a necessidade de contratação das empresas até o ano que vem. A Brasscom reúne as maiores companhias de software do País, responsáveis por cerca de 70% do faturamento do setor.

“A forte concentração da demanda no Sudeste era esperada”, afirmou Sergio Sgobbi, diretor-executivo da Brasscom. “Mas o porcentual pequeno do Nordeste foi uma surpresa, pois existe uma população grande na região.” O estudo mostrou que o Sudeste responde por 70% da demanda, sendo 47% somente na Grande São Paulo. O Nordeste ficou com somente 2% das vagas. A Brasscom identificou somente 40 vagas na Região Norte, o que corresponde a menos de 1%.

