O executivo Francisco Valim deixou na semana passada o cargo de presidente da Experian para Europa, Oriente Médio, África e América Latina para assumir o comando da Oi. Valim substituirá Luiz Eduardo Falco na presidência da companhia brasileira. Falco deixa o cargo em junho.

“Quero anunciar a vocês que Francisco Valim decidiu aceitar uma proposta para ocupar a posição de CEO da Oi, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil e um importante cliente estratégico da Experian”, informou Don Robert, presidente mundial da Experian, em comunicado aos funcionários. “A Oi é listada na Bolsa de Valores de São Paulo e este anúncio reflete a trajetória excepcional de Valim como executivo. Valim já atuou como CFO da Oi (antiga Telemar), portanto ele conhece o negócio muito bem.”

A Oi preferiu não comentar o assunto. Segundo uma fonte dos controladores da Oi, em até 10 dias, haverá uma reunião de acionistas para formalizar o nome de Valim como presidente da empresa. “Não vejo grandes problemas na aprovação, já que é um nome que foi bem consolidado entre os acionistas”, disse a fonte. “Vamos cumprir nossas formalidades e fazer o anúncio ao mercado.”

A reunião de acionistas pode acontecer ainda esta semana. Apesar de a saída de Falco estar prevista para o fim de junho, Valim deve assumir o cargo somente em setembro. “Nessa interinidade de 60 dias, Valim, caso tudo ande bem, já começa a interagir com a equipe e a traçar os planos”, afirmou a fonte. “O nome dele agradou a todo mundo.”

Experiência. Antes de ingressar na Experian, Valim foi presidente da Net, diretor financeiro da Oi e vice-presidente da RBS. Na quinta-feira à tarde, houve uma videoconferência da matriz com diretores regionais para anunciar a saída de Valim e, no dia seguinte, o comunicado foi disparado para os funcionários por e-mail. Procurada, a assessoria de imprensa da Experian não retornou os contatos.

“Desde que ingressou na Experian, em 2008, a visão e a liderança de Valim têm levado a resultados excelentes em nossos negócios na América Latina, no Reino Unido e na Emea (Europa, Oriente Médio e África)”, escreveu Don Robert, no e-mail. “Seu papel foi fundamental para a bem-sucedida integração da Serasa após a aquisição pela Experian e, durante os últimos 18 meses, contribuiu significativamente para trazer foco e direção aos nossos negócios no Reino Unido e na Emea.”

A Experian informou aos seus funcionários que Valim retornará de Londres, onde é a sede da empresa, para o Brasil durante o segundo trimestre fiscal da companhia, que vai de julho a setembro. As regiões comandadas por Valim passam a reportar diretamente para Chris Callero, diretor executivo e de operações da empresa, segundo o comunicado, até que sejam anunciados os novos executivos.

“Peço que se juntem a mim para desejar a Valim todo o sucesso na Oi”, finalizou Robert. “Ele contribuiu fortemente para o sucesso do nosso negócio e será sempre um grande amigo da Experian.” Valim volta à Oi num momento em que a empresa passa por grandes mudanças, e tem como desafio fazer com que a operadora retome a rentabilidade e o crescimento.

