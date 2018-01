Com o crescimento da banda larga, os filmes não precisam mais vir em discos. O site brasileiro Eonde, lançado ontem (27/6), vende e aluga filmes, episódios de séries e jogos por download. A empresa fechou um acordo com a Warner, e tem apoio da Microsoft e da Intel, que querem popularizar o conceito de media center, onde o computador se conecta à televisão e se transforma no centro de entretenimento da casa.

“A Warner já liberou 200 filmes e episódios”, afirmou Karl Loriega, diretor-geral do Eonde. “Negociamos com os outros estúdios grandes.” Além de Loriega, fazem parte do projeto os executivos Ruy Mendes, Gerson Rolim, Fabio Golmia e Renata Falcão.

O preço dos filmes digitais é parecido com o dos DVDs: R$ 44,90 para grandes lançamentos, R$ 39,90 para lançamentos e de R$ 14,90 a R$ 24,90 para filmes em catálogo. A locação sai por R$ 7 nos lançamentos e por R$ 4 para o catálogo. “Vamos começar com esses preços, mas temos flexibilidade de promoção”, disse Loriega. “Veremos qual é a resposta dos consumidores.”

Os arquivos vêm protegidos contra a pirataria, com tecnologia da Microsoft, e só rodam no computador em que foi baixado. O comprador pode fazer um backup do arquivo, que só funciona no computador original.

Acima, uma cena de V de Vingança, um dos filmes à venda.

Mais informações no Estado de hoje, 28/6 (“Site brasileiro vende filmes pela internet“, para assinantes, p. B20).