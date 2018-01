“Pela primeira vez na história, as vendas de livros eletrônicos da Amazon ultrapassaram, no dia do Natal, as vendas online de livros físicos, a empresa informou na segunda-feira”, segundo o Washington Post (em inglês).

A transição do livro de papel para o eletrônico acontece rapidamente. No Brasil, a Loja Singular, do grupo Ediouro, e a Gato Sabido já comercializam e-books.