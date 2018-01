A foto acima faz parte de uma exposição do Bralorne Pioneer Museum, no Canadá. Mostra a reinauguração da ponte South Fork, em Gold Bridge, depois da enchente, em novembro de 1940. O homem de óculos escuros à direita, que segura uma câmera fotográfica, está vestido de uma maneira que não parece de acordo com a época.

Há quem veja nele uma prova de que a viagem no tempo é possível. Outros acham que uma foto falsificada conseguiu entrar para a exposição. O blog Forgetomori (em inglês) argumenta que não existe nada de anacrônico na imagem acima, e que uma pessoa de 1940 poderia se vestir deste jeito.

Uma versão maior da foto está aqui.

Via Boing Boing.