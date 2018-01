Os executivos das empresas jornalísticas americanas estão pessimistas, segundo pesquisa do Pew Research Center:

“Os líderes das redações dos EUA estão preocupados com o futuro. Menos da metade de todos os pesquisados está confiante de que suas operações sobreviverão por mais 10 anos – não sem fontes novas e significativas de faturamento. Quase um terço acredita que suas operações estarão em risco em cinco anos ou menos. E muitos culpam pelos problemas não o efeito inevitável da tecnologia, mas as oportunidades perdidas pelo setor.”

Eles se mostraram céticos quanto a fontes alternativas de receita, como ajuda governamental. Setenta e cinco por cento deles têm sérias restrições quanto a receber subsídios do governo, e 78% são resistentes ao financiamento por grupos de interesse. Somente 10% estão trabalhando no fechamento do conteúdo, para venda de assinaturas, 11% descartaram a ideia e 35% nem chegaram a considerá-la. O restante ainda analisa a possibilidade.

O blog Gawker usou o título “Até mesmo o pessoal do impresso sabe que o impresso morreu” (em inglês) para noticiar a pesquisa.