[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/0lmfXZPSpyw” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

A TV digital foi lançada em dezembro de 2007 em São Paulo, mas tem gente que ainda não sabe como ela funciona. Luis Olivalves, coordenador do Módulo de Promoção do Fórum do Sistema Brasileira de TV Digital Terrestre (SBTVD) e diretor de Interatividade do Grupo Bandeirantes, fala sobre o que as empresas vão fazer para atrair consumidores.

Duração: 05:33