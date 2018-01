[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/QjwRGNGny0s” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

O Google quer participar das campanhas eleitorais do Brasil, como faz nos Estados Unidos e na Europa. O diretor-geral da empresa no País fala, em entrevista a este blog, sobre a convergência das três telas (computador, celular e televisão), sobre as mudanças para este ano e sobre os trabalhos da equipe de pesquisa e desenvolvimento de Belo Horizonte.

Duração: 05:59