[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/pmbQe7qtRlw” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

A ThinkGeek vende camisetas com animações que imitam jogos antigos, por US$ 25. Elas funcionam com duas pilhas AAA. No vídeo acima, uma camiseta com pingue-pongue de telejogo. Ainda não é possível jogar de verdade.

A empresa avisa: “A Animated Retro Table Tennis Shirt é vista de maneira melhor em uma sala escura… mas não deve ser problema, já que você passa a maior parte do tempo jogando no porão”.

Via O Estilete.