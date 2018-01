O empresário brasileiro Marcos Wettreich (foto) quer reproduzir o fenômeno iBest no mercado mundial. Em 1995, ele instituiu o prêmio iBest, para identificar os melhores da internet brasileira e, a partir do tráfego criado pelos sites que pediam votos, criou um portal que posteriormente foi vendido para a Brasil Telecom.

Usando a mesma estratégia de marketing viral, com links que pedem votos colocados espontaneamente pelos internautas nos mais diversos sites, ele acaba de lançar o agregador de vídeos WeShow, que já tem versões brasileira, americana e inglesa. A idéia é classificar e organizar vídeos que estão em outros sites, como YouTube, Metacafe e Dailymotion, premiando os melhores. O internauta pode ver os vídeos no WeShow, mas eles ficam nos servidores dos outros sites.

“Quando você assiste um vídeo no YouTube?”, pergunta Wettreich, que já responde em seguida: “Normalmente quanto te mandam um link. É difícil encontrar o conteúdo que você quer num serviço que recebe mais de 100 mil novos vídeos por dia.” A idéia do WeShow é selecionar e organizar todos esses vídeos. O conteúdo dos outros sites é classificado em canais, como celebridades, humor, música e vídeos sexy, e recebe descrição e nome no idioma de cada país.

