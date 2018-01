Valter Wolf escreve no blog Crônicas da Metrópole sobre a volta do vinil, que parece estar ganhando algum mercado, apesar da queda da indústria fonográfica em geral. Ele ficou admirado com o destaque dado aos bolachões numa loja aqui em São Paulo e conversou com a gerente:

“A moça me diz que são vendidos hoje próximo de 200 discos de vinil por mês na rede da livraria, contra 3.000 CDs. Isso equivale a 6% da vendagem geral. Nada mal para uma mídia que até ha pouco tempo era considerada praticamente extinta. Some-se a isso a queda histórica na venda dos CDs, que já chegou a bater em históricos 10.000 por mês na rede, e dá para imaginar que talvez o vinil venha realmente a virar o jogo… mas só porque o CD está sendo sufocado pela mídia digital, pelos downloads, pela Internet e pelo celular.”

Muitos audiófilos preferem o som do vinil ao CD. E, sem dúvida, como objeto para se colecionar, o vinil é melhor que os disquinhos de plástico.