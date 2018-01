O televisor digital se parece com um computador. Ele tem capacidade de processamento e armazenamento de dados.

Com isso, pode ficar vulnerável a ameaças comuns no mundo da informática, como vírus. “Essa é uma das preocupações dos radiodifusores”, afirmou José Marcelo do Amaral, diretor de Rede da Record.

A saída discutida pelo setor é a criação de autoridades certificadoras, para garantir que o software distribuído pelas emissoras não inclui nenhum código malicioso.

Outra forma possível de contaminação seriam transmissores de baixa potência, usados por pessoas mal intencionadas. Os equipamentos devem estar preparados para impedir esse tipo de ataque.

Os primeiros aparelhos preparados para a TV aberta digital devem chegar ao mercado brasileiro em meados do próximo ano.

Amaral participou hoje do Fórum Brasileiro de TV Digital, realizado pelo Instituto de Estudos de Televisão, no Rio.