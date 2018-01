A VisaNet decidiu mudar de nome, passando a se chamar Cielo (céu, em italiano e em espanhol). Seu contrato de exclusividade com a Visa termina em junho de 2010. A mudança atende à estratégia da companhia de trabalhar como multibandeira a partir de julho do ano que vem. “Não só a empresa, mas também todo o setor passará por grandes mudanças. Temos então de refazer toda nossa estratégia”, disse o presidente da Cielo, Rômulo de Mello Dias. De acordo com o executivo, é possível que o código de negociação na Bovespa, atualmente VNET3, venha a ser alterado, mas isso ainda está em estudo.

A empresa se prepara para um aumento de competição. “Vamos continuar com Visa, mas passamos a trabalhar também com outras bandeiras, como Mastercard e Amex”, afirmou Dias. Ele acredita que muitos comerciantes devem continuar com mais de uma rede de meios de pagamentos. “Temos um piloto de compartilhamento de máquinas com a Redecard”, explicou o executivo. “Mas metade dos lojistas prefere continuar com as duas, para terem backup. Eles não podem deixar de fazer vendas.”

Dias não descarta a redução da taxa de administração com o aumento da competição, apesar de não ver muito espaço para isso. “Nossa taxa média está em 2,5%”, disse o presidente da Cielo. “Tirando o parcelamento direto do lojista, ela fica em 2,1%, somente 10% acima dos 1,9% cobrados em média nos Estados Unidos.”

Mais informações no Estado de hoje, 11/11 (“VisaNet muda de nome e de estratégia“, p. B16).