“A partir do próximo domingo, o repórter do caderno Economia & Negócios do Estadão e blogueiro do Link Renato Cruz, inicia uma série de reportagens feitas em uma visita ao Vale do Silício, na Califórnia, onde ficam as principais empresas de tecnologia do mundo. “Vou explicar porque o Vale é uma região diferente das outras, que incentiva o empreendedorismo e deu origem a tantas empresas importantes deste setor”, diz o repórter. A série de matérias começa a ser publicada no próximo domingo, 4, no caderno Economia & Negócios.”