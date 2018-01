Belinda Carlisle, ex-Go-Go’s, lançou lá fora um disco de regravações de músicas em francês. Voila (Rykodisc) traz 11 canções, como “Ma Jeunesse Fout Le Camp” e “Pourtant Tu M’aimes”, da Françoise Hardy, e “Contact” e “Bonnie et Clyde”, do Serge Gainsbourg, além de clássicos como “Ne Me Quitte Pas” e “La Vie en Rose”.

Claro que existem versões melhores dessas músicas, mas Voila é pelo menos interessante para quem cresceu na década de 1980. Belinda em francês tem seu charme, ainda mais com Brian Eno nos teclados. Traz um disco bônus, com quatro das faixas vertidas para o inglês.