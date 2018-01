O escritor Monteiro Lobato (foto) imaginou, em 1926, um sistema de votação via rede, num sistema parecido com a internet, no romance de ficção científica O Presidente Negro, publicado em capítulos no jornal A Manhã.

O pai do Sítio do Pica Pau Amarelo descreveu assim a eleição americana do futuro:

– Fora o pleito marcado para as onze horas da manhã e duraria apenas trinta minutos, continuou miss Jane. Em meia hora o assombroso fenômeno de um bloco de 150 milhões de criaturas a imprimirem em símbolos numéricos a sua vontade na fachada do Capitólio completar-se-ia de maneira perfeita.

Matthew Shirts, colunista do Estadão, já tratou do assunto em uma de suas crônicas.

Se a eleição de hoje tivesse sido feita assim, conheceríamos o resultado logo depois de encerrado o horário de votação.