Watchmen é a melhor história em quadrinhos de super-heróis de todos os tempos. Está virando filme nas mãos de Zack Snyder, diretor de 300. Alan Moore, que escreveu Watchmen, é contra a adaptação. Mas ele é contra adaptar qualquer dos seus trabalhos para o cinema.

A Warner acaba de divulgar seis pôsteres do filme, cada um com um personagem, que podem ser vistos no blog io9 (em inglês). Acima, Malin Akerman, agora morena, como Silk Espectre II. O lançamento do filme está marcado para 6 de março de 2009. A primeira edição brasileira da história saiu pela Abril, em seis números, entre o fim de 1988 e o começo de 1989.