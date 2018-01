Steve Wozniak (foto), cofundador da Apple, comprou hoje um iPhone 4S branco. Ele chegou ontem à tarde à Apple Store de Los Gatos, na Califórnia, e era o primeiro da fila. Em entrevista em vídeo ao blog TechCrunch, Wozniak disse “temer um pouco” pelo futuro da empresa que fundou com Steve Jobs. Ele criticou a forma como o iPhone 4S foi apresentado, com destaque a características técnicas, como o processador de dois núcleos e as antenas separadas.

A maioria das pessoas não quer saber disso. Na sua opinião, seria melhor se a empresa tivesse falado que o novo modelo é mais rápido e tem recepção melhor. “Coisas humanas, e não técnicas”, como fazia Jobs. Wozniak acrescentou que, com esse foco em melhoras técnicas, a Apple corre o risco de se tornar uma empresa como a Sony. “Steve dizia que o mais difícil era decidir que funcionalidades ficariam de fora”, disse Wozniak. “Criar produtos simples e belos.”

