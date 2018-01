Terça-feira sai lá fora Ys (Drag City), segundo álbum da cantora e harpista americana Joanna Newsom. O disco foi gravado por Steve Albini, que já produziu Pixies e PJ Harvey, mixado por Jim O’Rourke, atualmente integrante do Sonic Youth, e tem arranjos de cordas do Van Dyke Parks, parceiro do Brian Wilson no Smile.

Algumas músicas duram mais que 15 minutos. Joanna já foi comparada a Björk e até Billie Holliday, mas para mim soa mais como uma Chan Marshall (Cat Power) folk.

As faixas do disco são:

1. Emily

2. Monkey & Bear

3. Sawdust & Diamonds

4. Only Skin

5. Cosmia