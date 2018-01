O dia foi de grandes expectativas: o mundo se preparava para assistir à renúncia do presidente do Egito Hosni Mubarak, há 30 anos no poder. Egípcios estão nas ruas desde o dia 25 de janeiro, o “Dia da Revolução”, como ficou marcado. Mubarak fez um pronunciamento em TV aberta no fim da tarde, mas frustrou o mundo todo ao dizer que não deixaria o cargo, mas só transferiria algumas funções executivas ao vice-presidente. A praça Tahrir, ocupada pelos manifestantes, tornou-se palco de gritos de guerra e demonstrações de fúria pelos egípcios.

Abandono do dia: A Activision Blizzard decidiu fechar a divisão na que cuidava dos jogos do título Guitar Hero. A empresa teve um balanço do trimestre menor do que gostaria, e anunciou a demissão de 500 funcionários e o abandono do Guitar Hero para eles, o que gerou uma baixa de 7% nas suas ações.

Previsão do dia: Eric Schmidt, CEO do Google (até abril), disse em entrevista à revista suíça Bilanz que há uma valorização excessiva das empresas de internet e sugeriu a possibilidade de uma possível “bolha” nesse mercado.

Aniversariante do dia: O agregador de fotos Flickr assoprou suas sete velinhas. O site chega ao seu sétimo ano com mais de 5 bilhões de imagens hospedadas ali pelos seus usuários. Pelas contas são mais de três mil arquivos sendo agregadas ao site a cada minuto.

Investimento do dia: O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que investirá US$ 18 bilhões a fim de criar uma infraestrutura que garante internet de alta velocidade wireless a todos os estadunidenses. Seu projeto prevê que até 2016 98% do país terá a cobertura garantida.

Melhorias do dia: Em novembro o Google havia lançado o Boutique, um portal de venda de artigos de moda. A empresa californiana aproveitou a semana de moda em Nova York para lançar novas funcionalidades para o seu site. Usando a ferramenta de permitia ao usuário “amar” ou “odiar” alguma peça, o site lançou o Trend Analytics, para que qualquer uma possa saber quais são as possíveis tendências de moda no mundo (ou pelo menos de que tipo de peça a maioria das pessoas usuários do site está gostando).

Piores do dia: Em um painel a Kotaku reuniu os “30 anos de cabelos mal feitos do video game”. De 1981 a 2010, as cabelereiras celebram desde o clássico Mario Bros. e seu chapéu, Lara Croft de Tomb Raider, a carequinha de Hitman e a franjinha de… Michael Jackson. Para ver os terríveis penteados clique aqui.



“Não estou brincando” do dia: A Apple não tinha nem dois anos de vida e Steve Jobs fora convidado para dar uma entrevista para a TV. Visivelmente nervoso, o ainda cabeludo Jobs diz ao entrevistador enquanto se preparavam: “É melhor vocês me mostrarem onde fica o banheiro por que posso vomitar a qualquer momento. E não é brincadeira”, cortando o barato da assistente engraçadinha.



Fail do dia: Lindsay Lohan parece estar se divertindo nas redes sociais, mas ainda está com dificuldades para distingui-las. Pelo Twitter a cantora se confundiu e cumprimentou o Facebook (?) e deu boas-vindas aos seus seguidores da sua página na rede de Zuckerberg, ou não.



Imagens do dia: O homem na Lua, a malandra “Mão de Deus” de Maradona, o “Dia D”, e outros grandes momentos gravados pelas lentes de fotógrafos consagrados como Robert Capa (e sua “The Falling Soldier”) ou Henri Cartier-Bresson (e o preciso “Behind the Gare St. Lazare”) foram replicados em Lego. Caso queira ver outras imagens além desta abaixo do nosso hermano, clique aqui. Tem um sujeito que fez calendários com as imagens e as vende pela internet, interessou?



Bem bolado do dia: E se as redes sociais estivessem no colégio?