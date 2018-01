Há dois dias, foi noticiado que o governo norte-americano pressionava o Twitter para que ele liberasse os dados de usuários ligados ao WikiLeaks. Hoje, a notícia é a mesma, mas veio em forma de ordem judicial. O serviço de microblogs terá de entregar informações detalhadas de Julian Assange e outros de seus colaboradores. Entre os dados exigidos estão todos registros de conexão e horários de sessão, endereços IP, endereços de e-mail e residenciais, dados de cobrança e detalhes de contas bancárias e cartões de crédito.

Uma animação feita somente com o Google Docs. Somente. Fez parte do concurso Demo Slam, promovido pelo próprio Google para divulgar seus produtos.

A atualização do Facebook do dia: Em dezembro, o Facebook lançou sua nova página de perfil, com informações pessoais e fotos taggeadas mais destacadas. Até agora, só tinha o perfil atualizado quem optava por isso, mas, a partir de hoje, o novo design vai ser aplicado a todos os usuários. A mudança vai ser gradativa, mas logo todos devem ter as novidades anunciadas no ano passado em suas páginas pessoais.

O filme feito com iPhones do dia: O diretor sul-coreano Park Chan-Wook, de Oldboy, afirmou que usou apenas iPhones 4 para gravar as cenas de seu novo filme, Paranmanjang, um curta metragem de horror.

O vazamento do dia: Ainda não houve um anúncio oficial da Sony Ericsson, mas parece ser cada vez mais certo que o PlayStation Phone existe mesmo. Mais um vídeo do aparelho que mescla celular com PSP, o video game portátil da empresa, vazou e traz ainda mais detalhes sobre a prometida novidade.

Número de pirataria do dia: 1,6 milhão de CDs piratas foram apreendidos no Brasil no ano passado, segundo um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Software. Esse número representa um crescimento de 42% em relação a 2009.

Número de telefonia móvel do dia: Aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros trocaram de operadoras de celular em 2010 e mantiveram seus números de telefone, segundo dados da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações.

A receita é simples. Um concurso de calouros. Uma mulher de 34 anos dançando livre a alegremente. Muitas risadas na internet.