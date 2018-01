As expectativas da Apple em relação ao iPad estão cada vez melhores. Segundo uma pesquisa divulgada pela Gartner, a empresa seguirá líder do mercado de tablets pelos próximos anos, mesmo com o crescimento do Google e seu Android. A previsão é que participação de mercado da Apple gradualmente caia dos 69% atuais para 47% em 2015, enquanto a fatia do Google vai crescer de 20% para 39% no mesmo período.

A história de vida de Steve Jobs do dia: O fundador da Apple finalmente autorizou o lançamento de um livro com sua biografia. Ele se chamará iSteve: The Book of Jobs (O Livro de Jobs, em tradução livre) e será lançado no começo do ano que vem nos Estados Unidos. O autor é o ex-presidente da CNN Walter Issacson, que vem conversando com Jobs e pessoas próximas a ele desde 2009.

Lançamento de aplicativos do dia: A Adobe lançou três novos aplicativos de Photoshop para iPad – Adobe Color Lava, Adobe Eazel and Adobe Nav.

Lançamento de game do dia: O Google, em parceira com o New York Times, lançou A Google a Day, um game de perguntas e respostas que encoraja o jogador a procurar a resposta pelo buscador. A ideia é ensinar de uma forma de divertida como fazer boas pesquisas usando o serviço.

Acordão do dia: Depois de sofrer um ataque do grupo Anonymous em represália aos processos contra o hacker Geohot, que desbloqueou o PlayStation 3, a Sony anunciou que entrou em um acordo com o hacker e colocou um fim à batalha judicial. Os termos do acordo não foram divulgados.

Problemas com privacidade do Google do dia: Tantos foram os processos e as resoluções contra o Street View na Alemanha, que o Google decidiu que não atualizará (ou seja, não fará novas imagens das ruas) o serviço no país. A empresa vem enfrentando desafios para manter seu serviços de mapas em toda a Europa, como conta a matéria do El País.

Vitória nos tribunais do Facebook do dia: Um juiz decidiu que o Tribunal Superior de Quebec, no Canadá, não tem jurisdição para julgar uma ação conjunta aberta contra o Facebook que acusa a rede social de violação de privacidade.

Condições para grande fusão de empresas do dia: A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou as condições para a aprovar em definitivo a incorporação da Vivo pela Telesp, no processo em que a Telefônica assumiu a participação da Portugal Telecom na maior operadora celular do país. A Telefônica deverá instalar, até o final de 2012, 400 mil acessos adicionais à sua planta de internet rápida por tecnologia ADSL. Já a Vivo terá de ampliar sua cobertura de internet rápida 3G, também até o final de 2012, em, no mínimo, 150 novos municípios.

Infográfico do dia: A evolução do celular. Clique na imagem para ampliá-la.