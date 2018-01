O dia 11 de janeiro prova que a segunda semana do ano já engrena como se 2011 estivesse por aí há meses. Nos Estados Unidos as novas empresas da internet seguem em valorização impressionante, com o Groupon levantando quantia recorde em investimentos. E se alguém ainda tinha dúvidas, 2011 será definitivamente o ano em que a internet sai do universo do plugue e entra de vez no mundo sem fio. Confira abaixo.

O recorde de investimento em empresa web do dia: O GroupOn — site de compras coletivas dos Estados Unidos que alavancou um fenômeno no mundo inteiro — conseguiu investimento recorde de US$ 950 milhões, afirmou o New York Times. Segundo o jornal, a empresa de Chicago de apenas dois anos de idade recebeu o aval de alguns dos maiores investidores do Vale do Silício.

A salvação da mídia do dia: A empresa suíça SmallRivers, responsável pelo site Paper.Li, recebeu investimento quase idêntico ao seu número de usuários: dois milhões. O dinheiro vem de empresas como Highland Capital Partners, SoftBank Capital e Endeavour Vision, que apostaram na ferramenta de criação de publicações digitais personalizadas a partir de links e assuntos populares na rede social do usuário.

A gastação de dinheiro do Facebook do dia: A maior Associação de Fazendeiros dos Estados Unidos já pode agradecer a Mark Zuckerberg. O Facebook comprou da associação (“Farmer’s Bureau”, em inglês) o domínio fb.com para uso interno de seus funcionários. O preço? Módicos US$ 8,5 milhões. O preço de um novo domínio .com nos Estados Unidos é de cerca de US$ 10 (dólares, não milhões).



Depois de ser premiado com o Mashable Awards de Melhor Meme de 2010 por seu Bed Intruder, Antoine Dodson foi entrevistado pelo editor do site, Adam Ostrow, e aproveitou para dar uma palhinha de seu próximo projeto: lançar um disco.

A tendência mobile do dia: A banda larga pelo celular deve superar a banda larga conectada ainda esse ano na média mundial, atingindo quase o dobro dos 500 milhões de usuários em 2010. Os números foram divulgados pela Ericsson, que estima que as regiões que mais colaborarão com assinaturas de banda larga celular são a região do Oceano Pacífico na Ásia, a Europa ocidental e a América do Norte.

A briga sobre direitos autorais do dia: Nos Estados Unidos, a Suprema Corte rejeitou sem comentários um recurso movido por várias gravadoras — entre elas Sony, Warner e EMI — contra a decisão de um tribunal novaiorquino sobre ação antitruste. O processo judicial acusa grandes gravadoras de conspirarem para fixar preços e termos de download de música na internet.