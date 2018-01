Dilma Rousseff está fazendo uma visita oficial à China. Entre os membros da comitiva que está acompanhando a presidente está o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante. E foi ele quem afirmou, lá na China, que o iPad vai mesmo ser produzido no Brasil. Segundo ele, a Apple e a Foxconn vão fabricar o aparelho no País até o fim de novembro deste ano. A esperança é que o iPad se beneficie da Medida Provisória 517 que quer incluir os tablets na Lei do Bem, que diminui o imposto sobre eletrônicos.

Efemérides do dia: Há 50 anos o astronauta russo Yuri Gagarin foi ao espaço. Ele foi o primeiro homem a ter tal privilégio. Vinte anos depois, a Nasa lançava o primeiro ônibus espacial a decolar. Para comemorar, a Nasa fez um infográfico sobre os lançamentos espaciais (abaixo), o Google lançou um belo doodle (acima).

Clique na imagem para ampliá-la.

O anúncio de vendas no Brasil do dia: Em um evento realizado em São Paulo, a Motorola anunciou que vai começar a vender seu tablet Xoom e seu smartphone Atrix por aqui até o fim de abril. O tablet tem preço sugerido de R$ 1,9 mil – 200 reais mais caro do que o iPad.

O lançamento de celulares do dia 1: A Nokia apresentou seus primeiros modelos de smartphones com a plataforma Symbian reformulada, o E6 e o X7. A nova versão do sistema, atualmente de propriedade da Nokia depois de ter tido o código aberto em 2010, inclui novos ícones, melhorias e um navegador mais rápido para acessar a internet.

O lançamento de celulares do dia 2: A HTC, quinta maior fabricante mundial de smartphones, lançou o HTC Sensation, oferecendo uma biblioteca de filmes e programas de TV por uma tela ampla e equipado com um rápido processador de 1,2 GHz.

Lançamento do Twitter do dia: Os trendind topics locais chegaram a mais 70 lugares, entre países e cidades. A lista de países beneficiados pela função pode ser vista quando a opção “Worldwide” está selecionada. Quando um país é escolhido, é possível ver a relação de cidades beneficiadas.

Crescimento do Bing do dia: O buscador da Microsoft já é responsável por 30% do mercado norte-americano de buscas. De fevereiro para março, o crescimento foi de aproximadamente 2%, mas ainda falta muito para atingir o líder Google, que detém 64,4% do mercado (mas apresentou queda de cerca de 2% no mesmo período).

Investimento do Google do dia: A gigante investiu US$ 168 milhões no maior projeto de energia solar do mundo, no deserto Mojave, na Califórnia.

RIP do dia: A câmera de vídeo Flip, da Cisco. A empresa não vai mais fabricar o aparelho, mas vai continuar dando suporte aos atuais consumidores. Segundo um release emitido pela companhia, a ação faz parte de um realinhamento de posição de mercado.

A melhoria do Brasil no mundo da tecnologia do dia: O Brasil subiu cinco posições no ranking global de tecnologia da informação do Fórum Econômico Mundial e, agora, ocupa o 56º lugar entre 138 países.

O processo contra o Facebook do dia: Paul Ceglia, que afirma ter feito um acordo com Mark Zuckerberg em 2003 que lhe dava participação em metade do Facebook, incluiu e-mails trocados com o fundador da rede social em um novo processo revisado contra CEO do Facebook.