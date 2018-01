Com a crise ainda afetando bastante as economias europeia e americana, muitas empresas se voltaram para a América Latina, especialmente para o Brasil, e estão apostando alto nos mercados daqui. Um exemplo é o conglomerado eBay-PayPal, que realizou um evento em São Paulo para discutir o futuro dos pagamentos online. John Danahoe, CEO do PayPal, afirmou que o Brasil é prioridade para a empresa e que mantém as negociações com as instituições bancárias do País. Ele também apresentou as quatro tendências que acredita que irão guiar o e-commerce mundial: ele será móvel, local, social e digital.

Preocupação com privacidade do dia: Um projeto de lei que prevê a criação de uma “carta de direitos à privacidade” foi apresentado no Senado dos EUA . O texto pretende regulamentar o uso de dados de consumidores por parte das empresas, incluindo aquelas que coletam dados pessoais pela internet para criar peças publicitárias direcionadas.

O impacto dos tablets do dia: Depois de um ano e meio de altas, as vendas de computadores no mundo tiveram a sua primeira queda trimestral, segundo dados da consultoria Gartner. No total, foram comercializadas 84,3 milhões de unidades de desktops, notebooks e netbooks, cerca de 1,1% a menos do que no mesmo período de 2010.

Irritação pública do dia: Mike Lazaridis (foto), co-CEO da RIM do dia, não gostou de ser questionado por um repórter da BBC sobre os problemas de segurança que a empresa vem enfrentando na Índia e no Oriente Médio, e decidiu cancelar a entrevista no meio. Segundo ele, o assunto é questão de “segurança nacional” e a pergunta foi “injusta”.

Lançamento da Microsoft para o Brasil do dia: A Microsoft liberou o acesso à versão online gratuita do Office para os brasileiros. O serviço, aos moldes do Google Docs, permite editar textos, planilhas e apresentações on-line, diretamente do navegador, na nuvem, sem a necessidade de instalar programas.

Lançamento da Microsoft para a Europa do dia: A empresa lançou o Streetside Maps, serviço concorrente ao Street View do Google, com uma promessa: respeitar a privacidade.

Lançamento da Microsoft para o mundo do dia: Menos de um mês depois de ter lançado a nona versão de seu navegador, a Microsoft apresentou a primeira versão do Internet Explorer 10, ainda em fases de testes.

Atualização do Facebook do dia: O sistema de comentários da rede social, que pode ser incorporado a qualquer site, ganhou novas funções e passou por pequenas modificações gráficas.

Infográfico do dia: A rede social de entretenimento GetGlue chegou ao seu primeiro milhão de usuários e fez um infográfico para comemorar.