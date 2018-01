O Fenômeno se aposentou. “É o fim, foi lindo“, disse Ronaldo ao jornalista Daniel Piza adiantando no meio da tarde de um monótono domingo a notícia que seria dada oficialmente apenas no dia seguinte, em uma coletiva de imprensa. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais e até o nome de Piza chegou aos Trending Topis do Brasil.

No Egito, após a saída de Mubarak, o Exército, que está atualmente no poder, suspendeu a Constituição do país e dissolveu seu Parlamento — dois pontos-chave nas exigências dos manifestantes pró-democracia.

As tendências do dia: O caderno Economia do Estado publicou uma reportagem especial sobre as principais tendências da indústria eletrônica para os próximos cinco anos. Se uma palavra pode reunir todas as previsões, essa palavra é conectividade.

O lançamento do dia: O Mobile World Congress (MWC) só começa amanhã (e vai até o dia 17, em Barcelona), mas a Samsung decidiu não esperar para lançar a segunda geração do celular e do tablet da linha Galaxy. O smartphone Galaxy S II terá Android versão Ginberbread 2.3, duas câmeras (a frontal é de 2 megapixels, enquanto a traseira tem 8 megapixels) e suporte a redes HSDPA+ (o que permitirá downloads de até 14,4 megabits por segundo). O Galaxy Tab II virá equipado com a versão Honeycomb do Android, terá a tela do mesmo tamanho que a do iPad, câmera de 8 megapixels (traseira) e de 2 megapixels (dianteira) e suporte Flash. Também no MWC, a Sony Ericsson revelou seu aguardado (e tão especulado) celular inteligente PlayStation, o Xperia Play, e com isso levou a guerras dos consoles de videogames aos celulares.

O crescimento do iPad do dia: Segundo uma reportagem do New York Times, os netbooks estão perdendo espaço no mercado conforme as vendas e os lançamentos de tablets aumentam.



Imagem do dia: O Rei do Facebook e o Rei da Espanha, pelo 9GAG.

A dúvida do que fazer com o mundo digital quando o usuário morre no mundo real do dia: Esse foi o tema de uma reportagem do jornal El País, que se questiona sobre o destino dos perfis de redes sociais daqueles que já se foram: excluir ou manter como homenagem? A reportagem traz uma estatística um tanto assustadora: este ano, o Facebook perderá 1,7 milhão de seus 600 milhões de usuários, segundo o estudo de uma consultoria americana. O texto explica, ainda, o que é necessário fazer para se tirar um perfil do ar mesmo que seu dono não tenha deixado a senha com alguém da família antes de falecer.

Infográfico do dia: O Meltwater Group usou uma ferramenta de rastreamento para medir o falatório nas redes sociais desde o dia primeiro de dezembro e tentar prever os vencedores do Grammy nas categorias de Gravação do ano, Álbum do ano e Artista revelação.



Mas nenhuma previsão se mostrou acertada (ou os prêmios foram para quem nem foi tão comentado assim nas redes sociais). Esperanza Spalding levou como Artista revelação e “Need you now”, de Lady Antebellum, foi a Música e a Gravação do ano.