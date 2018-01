Começou o maior evento de tecnologia móvel do mundo. O Mobile World Congress, que vai até quinta-feira, dia 17, em Barcelona, começou com a clara preferência dos fabricantes pelo sistema aberto do Google. O repórter Rafael Cabral relata que o maior pavilhão do evento é dedicado apenas ao Android e praticamente todos os produtos lançados rodam com Gingerbread ou Honeycomb.

Entre os anúncios do dia estão a segunda geração dos aparelhos da linha Galaxy da Samsung, o tablet e o smartphone (foto) Optimus da LG, que reproduzem conteúdo 3D, os dois smartphones da fabricante inglesa INQ que se baseiam na plataforma social do Facebook e contam com opções sociais personalizáveis e os dois novos tablets da RIM, fabricante do BlackBerry.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Steve Ballmer, CEO da Microsoft, falou sobre a recente parceria de sua empresa com a Nokia, que vai passar a usar o sistema operacional Windows Phone 7 em toda a sua linha de smartphones, que antes vinham com o proprietário Symbian.

Efeméride do dia: É Valentine’s Day, o dia dos namorados nos Estados Unidos. Blogs, sites, redes sociais… a internet se encheu de coletâneas, infográficos e outras coisas legais em homenagem à data. O Mashable listou quatro jeitos de fazer bonito e impressionar a pessoa querida, e o YouPix reuniu o que de mais legal rolou pela rede sobre o assunto.

Aniversário do dia: O ENIAC, primeiro computador eletrônico digital de larga escala, foi criado a exatos 65 anos. O Tecnoblog conta um pouco da história de uma das máquinas mais importantes da história.

O crowdsourcing do dia: O Twitter lançou o “Translation Center” (centro de traduções) para que usuários voluntários possam ajudar a traduzir o site para seus idiomas.

A venda legal de música pela internet do dia: Começou a pré-venda do novo disco do Radiohead, The King of Limbs, que pode ser baixado pelos fãs e MP3 ou em WAV. Mais uma vez, a banda aposta na internet para divulgar e vender seu disco, dando continuidade à bem-sucedida estratégia de lançamento do disco anterior, In Rainbows, de 2007.

Contratação do dia: Alexandre Hohagen, principal executivo do Google na América Latina, deixou empresa para fazer parte do time que cuida da maior rede social do mundo, o Facebook. Ele assumirá o cargo de vice-presidente de vendas na região.

As detenções do dia: Um hacker foi detido em Málaga após chantegear a Nintendo, ameaçando publicar uma base de dados da empresa na internet e a vazar dados pessoais de clientes. Uma blogueira foi condenada a cinco anos de prisão na Síria pelo crime de revelar informações a um país estrangeiro.

O rumor tecnológico do dia: Crescem as especulações sobre o iPhone nano, uma linha de telefones mais baratos e menores que a Apple estaria produzindo. The Wall Street Journal, Bloomberg e Cult of Mac falam sobre o assunto e afirmam que a empresa de Steve Jobs está trabalhando nos novos aparelhos.

O lançamento inédito do dia: Surge a primeira operadora virtual do País. É uma iniciativa da seguradora Porto Seguro em acordo com a TIM e Datora Telecom.

A valorização da empresa de jogos sociais do dia: A Zynga, empresa criadora de games como FarmVille e CityVille, está mantendo negociações com potenciais investidores e pode ser avaliada em até US$ 9 bilhões se a operação de arrecadação de novos recursos acontecer.

Imagem do dia: O uso do iPhone.