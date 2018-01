No segundo dia da feira de telecomunicações Mobile World Congress, que ocorre em Barcelona, muitas notícias do mundo digital vieram de lá. A Nokia afirmou que os primeiros aparelhos com Windows Phone 7, do recente acordo com a Microsoft, vão chegar ao mercado no fim do ano. Eric Schmidt, CEO do Google, fez uma palestra no evento e disse que o Facebook não é o grande rival da empresa, mas sim a Microsoft. O Facebook revelou que o rumor de um celular da marca não se trata, afinal, de um aparelho. Uma empresa que faz chips para celular vai incluir o aplicativo do Facebook direto nos cartões SIM. E as fabricantes HTC e INQ anunciaram smartphones Android voltados para a rede social de Mark Zuckerberg. A taiwanesa HTC também apresentou seu primeiro tablet, também com Android.

Gafe suprema do dia. O Supremo Tribunal Federal foi envolvido em uma trapalhada por causa do Twitter. Uma funcionária tercerizada que cuidava do Twitter do tribunal publicou uma mensagem sugerindo a aposentadoria do senador José Sarney (PMDB-AP) e comparando-o com o jogador Ronaldo. “Ouvi por aí: “agora que o Ronaldo se aposentou, quando será que o Sarney vai resolver pendurar as chuteiras?””, dizia a mensagem que ficou no ar por cerca de meia hora. O STF se desculpou publicamente em nota pública e o presidente do tribunal, Cezar Peluso, ligou para Sarney para esclarecer o fato. Sarney respondeu com um vídeo de 34 segundos publicado no blog do Senado e hospedado no YouTube, em que disse: “Eu quero agradecer a essa moça porque ela fez um julgamento muito bom a meu respeito”. De acordo com reportagem do Estado, a funcionária queria publicar a mensagem em seu Twitter pessoal e se confundiu. Ela foi dispensada.

Repercussão no Twitter do dia. A gafe do STF sobrou para a usuária @sarney, confundida por usuários que lhe enviaram mensagens. Ela aproveitou o momento e se divertiu com o caso, twittando sobre a confusão durante o dia.

Anúncio tenebroso da Apple do dia. A empresa por fim anunciou um sistema de cobrança de assinaturas por meio de sua loja virtual, o iTunes. A medida é voltada para jornais, revistas e outras empresas que quiserem vender conteúdo dentro de seus aplicativos para iPad e iPhone. As vendas dentro dos aplicativos terão de pagar o “imposto Apple” — 30% do valor é repassado à empresa de Steve Jobs. Antes, os desenvolvedores de aplicativos só tinham de pagar à Apple pela vendas de aplicativos.

Aplicativo divertido do dia. O Androidfy, lançado pelo Google, permite personalizar o robôzinho verde símbolo do sistema operacional.

Evento do dia. Um evento independente do TED foi realizado no Rio e reuniu mais de 23 apresentações, entre elas a do músico Marcelo Camelo com a Orquestra YouTube.

Aniversariante do dia. O YouTube fez 6 anos, como lembrou a Wired. O site de vídeos foi lançado em 15 de fevereiro de 2005, criado por Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim. No ano seguinte seria vendido ao Google na época por US$ 1,5 bilhão.

Legislação antipirataria do dia. O Senado da Espanha aprovou em uma manobra legislativa uma lei para combater a troca de arquivos ilegais na internet. A Lei Sinde, como foi batizada em referência à ministra da Cultura espanhola Ángeles Gonzáles-Sinde, defensora do projeto, causou polêmica. O presidente da Academia de Cinema da Espanha, Alexa de la Iglesia, fez um discurso contrário à lei na entrega dos prêmios Goya e pediu demissão do cargo.

Preocupação da Apple do dia. A Apple afirmou em comunicado que a montadora chinesa Foxconn, que produz aparelhos da empresa como o iPhone, fez mudanças operacionais depois da série de suicídios de seus funcionários no ano passado. A notícia repercutiu no blog Bits, do New York Times, e no Los Angeles Times. O Guardian complementou dizendo que a Apple encontrou 91 crianças trabalhando em fábricas de seus fornecedores.

Vazamento do dia. No Guardian, o grupo Anonymous revelou uma troca de e-mails de empresas de segurança comprovando um plano contra o WikiLeaks. A intenção era enviar documentos falsos para o site e, depois, acusá-los de forjar os papéis.

Notícias do Egito do dia. Uma reportagem no New York Times mostra que, depois da queda do ex-presidente Hosni Mubarak, os técnicos do Egito tentam entender como o governo conseguiu derrubar todo o tráfego de internet no país.

Infográfico do dia. A história da colaboração dentro das empresas.

(Clique para ampliar)