A tragédia das chuvas no Sudeste do Brasil e a queda do ditador tunisiano Ben Ali pautam este segundo sábado do ano. Mas assuntos sérios à parte, outro tema volta a frequentar a internet. E esse quando vem, vem forte: é o futebol. Hoje começa a temporada 2011 de comemorações e xingamentos no Twitter. Já pela manhã, entre os Trending Topics do Brasil, estava o termo Pacaembu, onde, amanhã, Corinthians e Portuguesa se enfrentam às 17h. Você que segue corinthianos no Twitter ou tem amigos da Fiel no Feice já sabe o que vai acontecer com a sua timeline.

Hoje às 19h30 há quatro jogos: Linense x Santos; Palmeiras x Botafogo; São Bernardo x Grêmio Prudente; Oeste x São Caetano. Veja a tabela completa aqui.



Ronaldo treina para estreia do Corinthians no Paulista-2011. FOTO: ERNESTO RODRIGUES/AE

Transmissão online do dia: Hoje, às 14h, a Burberry, grife conhecida pelos trenchcoats de gabardine e pelo padrão de xadrez que, em tese, só eles podem usar, transmite o desfile de sua coleção masculina Outono Inverno 2011, diretamente de Milão, a partir das 14h. Acompanhe aqui.

Tutorial do dia: vídeo ensina a tirar a trava DRM dos livros que você tem no Kindle. O DRM é uma trava que impede a cópia do arquivo, com o objetivo de proteger direitos autorais.

Façanha tecnológica do dia: um computador da IBM venceu dois campeões de Jeopardy, um programa de TV de perguntas e respostas bastante popular nos EUA. Em fevereiro, haverá uma competição oficial de Jeopardy. O objetivo da IBM é demonstrar que o computador pode compreender perguntas complexas, com piadinhas e trocadilhos, e saber qual é a resposta correta.

Produto bizarro do dia: Uma impressora 3D faz rostos de boneco a partir de fotos. Os rostinhos impressos são colocados em corpos de bichos de pelúcia.