Além de faltar praticamente tudo aos desabrigados do terremoto do Japão, o Japão se preocupa cada vez mais com uma possível catrástrofe nuclear de proporções globais. Incêndios voltam a atingir a usina de Fukushima e quem começa a levantar as maiores precupações é o reator 4, que sofreu com o fogo pela quinta vez em três dias. O governo japonês ordenou a evacuação das áreas a um raio de 20 km da usina e aconselhou que moradores a um raio de 30 km não saiam de casa em hipótese alguma.

A ameaça nuclear começou a gerar pânico nas redes sociais e muitos usuários, apesar de o governo japonês dizer que ainda não já riscos para a saúde, incentivam os japoneses a fugirem de seu país. Já o mercado financeiro se preocupa com as consequências da crise japonesa e já duvida da recuperação da economia global. O preço de chips e outros componentes eletrônicos amplamente produzidos no Japão já dispararam e analistas afirmam que os danos causados às fábricas e à rede de infraestrutura no país pelo terremoto devem causar falta desses materiais no mercado e consequente alta dos preços.

A nova investida do dia: Aos 23 anos, Christopher Poole, fundador do 4Chan, apresentou seu novo projeto, o site Canv.as. Assim como sua famosa criação, o Canv.as terá o formato de fórum, mas será voltado para o compartilhamento e a manipulação de imagens, e permitirá o anonimato.

O lançamento de chips do dia: A Intel apresentou a segunda geração de processadores iCore (i3, i5 e i7), todos com arquitetura Sandybridge. A nova tecnologia trabalha com um matriz de 32 nanômetros (antes era de 45 nm), uma mudança que, além de economizar energia, permite que o chip trabalhe com dois, quatro, seis ou até oito núcleos de processamento — atualmente são apenas dois.

A atualização do dia: O Google atualizou o site do Street View, que, agora, destaca pontos de interesse, dá a localização dos carros que captam as imagens e possui mais opções de interatividade. Também foi lançado um mapa múndi em que é possível ver quais os pontos do globo já são cobertos pelo serviço.

O teste do novo serviço do Facebook do dia: A rede social de Mark Zuckerberg está testando um serviço de descontos para os usuários de algumas cidades dos Estados Unidos. A novidade deve fazer parte da plataforma de anúncios Deals, ainda não disponível no Brasil, e deve seguir o estilo do Groupon, em que as empresas publicam grandes ofertas para os usuários cadastrados na rede.

Números do dia: Uma pesquisa da empresa Sysomos afirmou que apenas 58% de todos os tweets vêm de aplicativos oficiais. Essa informação vai na contramão do que disse, há uma semana, Ryan Sarver, chefe de plataforma do Twitter; segundo ele, 90% de todos os usuários ativos do serviço de microblogging usam aplicativos oficiais do Twitter mensalmente. O aplicativo não-oficial mais usado é o TweetDeck, que responde por 5,5% de todos as twittadas e por 13,1 dentre os enviados de apps não oficiais. A maior fontte de tweets é o próprio site do serviço, twitter.com.

A falha da Adobe do dia: Foi no Flash Player e foi “crítica”. Segundo um aviso da própria empresa avisava sobre uma falha de vulnerabilidade que poderia causar acidentes e permitir o sequestro de acidentes. O Reader e o Acrobat, outros programas da empresa, também poderiam ser afetados pelo problema. Solução? A falha só deve ser corrigida no início da semana que vem.

O jogo com guitarra de verdade do dia: Na verdade, é o primeiro a ser lançado. E é da Ubisoft. O jogo Rocksmith vem com um conector que pode ser ligado a qualquer console e permite que músicas do Rolling Stones, David Bowie e Nirvana, entre outros, sejam tocadas com qualquer guitarra elétrica compatível.

A tomada de mercado da Verizon do dia: Durante anos, a operadora AT&T teve exclusividade na vendo do iPhone nos Estados Unidos. A Apple decidiu terminar com o contrato de exclusividade e a operado Verizon passou a também vender os smartphones. Sucesso! Em apenas um mês, ela já é dona de 12% do mercado americano de iPhones.

Número não impressionante da Apple do dia: A empresa de Steve Jobs pode fazer sucesso com mp3 players, smartphones e, principalmente, tablets. Mas, no mercado americando de streaming de vídeos, a Apple possui uma parcela de apenas 4%. O líder é o Netflix, com 61%.

A peça vintage do dia: Um vídeo com Alpha, o robô super moderno de 1934.