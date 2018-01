Fim de acervo do dia:O Google decidiu desativar o serviço de vídeo deles. Não estou falando do YouTube, mas sim do Google Videos. A empresa avisou por e-mail a todos os usuários que já subiram algum vídeo pelo serviço que deixará os arquivos disponíveis para serem vistos até 29 de abril e para download até 13 de maio. Depois disso, quem não tem uma cópia do arquivo no HD perderá o vídeo, sem chance de recuperá-lo. O Google Videos já não aceitava mais uploads desde 2009, e desde então sugeria a seus usuários que movessem seus arquivos para o Youtube.

Fechamento de sites do dia: Este sábado pode não ser tão divertido para algumas pessoas no mundo. Os Estados Unidos fecharam onze sites de jogos de azar/aposta, três deles os maiores da internet: Full Tilt Poker, Poker Stars e Absolute Poker. De acordo com o Financial Times, os sites foram acusados de jogo ilegal, fraude bancária e lavagem de dinheiro. As páginas de todos sofreram intervenção do governo estadunidense.

Rival do Kinect do dia: No Japão, a Asus liberou para venda um equipamento para competir com o Kinect da Microsoft. Por enquanto, no mercado japonês, a US$ 240, pode-se encontrar o Xtion Pro, que é um detector de movimentos para desenvolvedores que queiram criar seus próprios jogos com o auxílio da ferramenta. Em um futuro próximo, a ASUS deve liberar também o Wavi Xtion, uma versão para usuário final. Ambos foram apresentados durante a CES 2011. (via Mashable)

O bloqueio do dia: O governo indiano exigiu que os serviços de e-mail por aparelhos Nokia fossem barrados, enquanto a empresa não colocasse o mecanismo à disposição do monitoramento pelo Estado. O jornal indiano The Economic Times teve acesso a um documento do ministro de assuntos internos ao Departamento de Telecomunicações do país. A Índia arrasta problema de segurança semelhante com a RIM da Blackberry. De um lado o governo exige que seja liberado o serviço de e-mail e mensagem para o monitoramento do Estado. A RIM ainda não apresentou uma solução para a questão.

Os clichês do dia: O Mashable reuniu os 15 maiores clichês de roteiros de filmes, desenhos e séries. Em primeiro lugar, o clássico, “Eu poderia te contar, mas teria que te matar depois”. Em seguida, outras pérolas como “Saia daí!”, “Vai explodir!” “É hora do show!”, “Você está fora do caso” e o Vaderiano “NÃÃÃOOOO!”. Confira a lista.

Dica de game do dia: O site “PicaPic” reúne jogos dos mais diferentes portáteis eletrónicos. Conheça (e jogue!) os antecessores de Gameboy, PSP e Nintendo DS.

Meme do dia: E, claro, surge mais um meme. Dessa vez é um jovem de Miami (Florida) chamado Trevor. Provável vítima da febre Apple, iTr3vor, como se autodenomina na web, leva seu MacBook para lojas oficiais da Apple e dança com muita energia e desinibição músicas como “Born this way” da Lady Gaga e “Hold It Against Me” de Britney Spears. O garoto, que se dedica a fazer sites no Youtube (com canal nominal, claro), criou até um site próprio e se mostra ansioso por fama. Será que decola? (Apesar de lembrar muito, Trevor não copiou Keenan Cahill, pois sua primeira dancinha gravada em Apple Store data de 15/12/2009. Cahill surgiu a menos de um ano).