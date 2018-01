Ninguém parece ter ficado contente com a parceria ente Nokia e Microsoft. Em sua palestra no World Mobile Congress, em Barcelona, o CEO da Nokia, Stephen Elop, evitou comentar a polêmica, responder a críticas, acalmar o mercado. Elop se limitou a falar da importância e da popularidade dos celulares da Nokia para o mundo em desenvolvimento. Também no terceiro dia do principal evento de tecnologias móveis do mundo, a Samsung lançou os aparelhos Galaxy 4.0 e 5.0, que mais parecem cruzamento do iPod Touch com um tablet: não fazem ligações, servem apenas para rodar mídia e acessar aplicativos.

O Trending Topic do dia: #abaixoacalu. Alunos do Colégio Marista Arquidiocesano, na zona de São Paulo, não gostaram que a cantina da escola (a Calu, terceirizada) aumentou os preços dos alimentos e resolveram reclamar. Levaram lanche de casa nesta quarta e comentaram o caso pelo Twitter. Já pela manhã o tópico apareceu na terceira posição entre os termos mais comentados no Twitter no Brasil.

Menina brasileira no Google do dia: Maria Luiza Carneiro de Faria, carioca de 9 anos, venceu o concurso “Doodle 4 Google”, e seu desenho (“Nosso Brasil do Futuro”) passou toda a quarta feira na página principal do site de buscas. Ela também ganhou um laptop, uma bolsa de estudos de R$ 30 mil e melhorias para a sala de computação de sua história.

Novo serviço do Google do dia: One Pass, uma ferramenta para que editores possam definir os preços e termos de uso para seu conteúdo digital. Os leitores (por enquanto, não os brasileiros) poderão acessar o conteúdo de um publicador que usa o serviço com um único login e vê-lo em diferentes plataformas. O trâmite de pagamento fica por conta do Google, que não aumentou a taxa cobrada dos editores.

Tablet brasileiro do dia: O primeiro. A empresa mineira MXT Industrial é a responsável pelo primeiro modelo de tablet totalmente fabricado por aqui. O aparelho é voltado para o uso corporativo e deve, segundo o site Gizmodo, custar entre R$ 1.600 e R$ 2 mil.

Números das vendas brasileiras de tablets do dia: Mais de 100 mil foram vendidos no País no ano passado, de acordo com um levantamento da consultoria em tecnologia e mercado IDC. O preço dos aparelhos, que ficou abaixo dos R$ 2 mil, contribui para que se chegasse a essa marca.

Sucesso do iPad do dia: A Apple é a líder do mercado de computadores móveis, com 17,2% das remessas desses tipos de aparelhos (categoria em que também se inclui o MacBook) no quarto trimestre de 2010. HP, Acer, Dell e Toshiba completam o top 5.

O novo serviço de videoconferência do dia: O SlideShare lançou um serviço de reuniões online com vídeo, áudio e mensagens instantâneas. A ideia é criar um grupo de debates em torno das apresentações que podem ser subidas no site. Para usar, não é necessário baixar nem um programa ou plug-in.

Infográfico do dia: A importância dos blogueiros egípcios. Em vermelho, os que escrevem em árabe. Em azul, os que escrevem em inglês.