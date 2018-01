O impacto da crise consecutiva ao terremoto e aos acidentes nas usinas nucleares do Japão começam a causar temores na economia do país asiático, que é um dos maiores exportadores de produtos de alta tecnologia do mundo. Empresas como as fabricantes de câmeras Canon e Nikon alertaram que sua produção será prejudicada, o que pode afetar as vendas de equipamentos, caso a crise se agrave em meio às quedas no fornecimento de eletricidade.

Revisão de planejamento do dia. O governo federal anunciou que vai revisar o Plano Nacional de Banda Larga para incluir os Estados do norte do País, como Roraima e Amapá, que não estavam na meta do governo no projeto de expandir a cobertura do acesso à internet no Brasil.

Preço aparentemente competitivo do dia. O modelo apenas com Wi-Fi do tablet da Motorola, o Xoom, terá o mesmo preço do iPad 2 equivalente: US$ 600, anunciou a fabricante. Com Android 3.0, o Xoom é um dos tablets com mais capacidade de concorrer com o tablet da Apple, que tem preços altamente competitivos da empresa de Steve Jobs. Outra versão do Xoom, com 3G, é vendida por US$ 800 na operadora Verizon. Abaixo, o vídeo de David Pogue sobre o iPad 2:

Repercussão positiva para a Microsoft do dia. Depois de anos recebendo críticas em relação ao seu navegador, a Microsoft teve muitos elogios com a repercussão do lançamento do Internet Explorer 9. Sites de tecnologia especializados elogiaram a iniciativa de tornar o browser mais ágil e leve.

Correndo atrás dos concorrentes do dia. O Firefox 4 ganhou nova data de lançamento: 22 de março. Desta vez, a nova versão do navegador passou nos testes e receberá a versão final depois de 4 meses de atrasos.

Em busca de polêmica do dia. O game de tiro Homefront imagina um cenário futuro em que a Coreia do Norte controla o território dos Estados Unidos e o do Japão. Resultado, vai ter de retirar todas as imagens do ditador da Coreia do Norte para poder ser vendido no Japão.

Órfãos do Google Wave do dia. O Google Docs incluiu uma ferramenta para os usuários conversarem na mesma página de edição de um documento. A novidade é semelhante ao que propunha o Google Wave e pode facilitar a edição de textos e planilhas em grupo. Abaixo o vídeo de apresentação:

Aquisição do dia. O YouTube, do Google, comprou a empresa irlandesa Green Parrot, que desenvolve tecnologias de licenciamento de propriedade intelectual e de imagens em alta definição. Os detalhes da aquisição não foram divulgados.

Atualização do Android que não chega do dia. A Motorola afirmou ao Link que mantém a previsão para divulgar a atualização do celular Milestone para Android 2.2: primeiro trimestre de 2011, o que dá à empresa cerca de duas semanas para lançar a atualização. Por meio de sua assessoria, a Motorola, porém, disse que não tem data marcada.

Tablet de uma marca inesperada do dia. A Itautec planeja lançar um tablet no segundo semestre e está avaliando adotar o Android 3.0 (Honeycomb).

Em nome da segurança do dia. O Twitter criou uma ferramenta para acessar o site usando uma página segura (com o endereço https://www.twitter.com). A ferramenta é opcional nos computadores, mas será usada como padrão em celulares e na página de login. A ideia é evitar o roubo de contas por meio de redes Wi-Fi abertas.

‘Enter’ e publique do dia. O Facebook agora permite publicar comentários apenas apertando a tecla ‘Enter’ no teclado.

Viral do dia. Um trailer de um filme indie sobre a história de ‘Super Mario’.