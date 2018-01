O 17 de janeiro foi um dia importante para o setor de tecnologia, e pode no futuro ser lembrado como um ponto de virada histórico para a Apple. Pode ser também que seja mesmo só mais uma pausa, e que em breve tudo volte ao normal. Nesta segunda-feira, feriado nos Estados Unidos (dia de Martin Luther King), Steve Jobs anunciou que vai tirar uma licença médica por tempo indeterminado do comando da Apple — apesar de manter a posição de CEO –, preocupando investidores e derrubando as ações da empresa na bolsa.

O Steve Jobs do dia — e dos próximos meses: Tim Cook, diretor de operações da Apple, será o responsável pelas atividades cotidianas da empresa durante o período de licença de Steve Jobs. O executivo foi anunciado pelo próprio Jobs em e-mail enviado aos funcionários que comunicava da decisão.

O estrangeiro a ser deportado dos Estados Unidos do dia: Ricky Gervais, a mente brilhante por trás da sitcom The Office, causou polêmica ao apresentar o Globo de Ouro no último fim de semana. O comediante inglês foi assunto das principais colunas e cadernos de cultura do país e do mundo nesta segunda graças a uma série de afiadas tiradas sobre algumas das mais importantes celebridades presentes na premiação. Muita gente que estava lá não gostou, como os atores Robert Downey Jr. e Tim Allen. Mas quem assistia ao show e comentava no Twitter ao mesmo tempo se divertiu, e até o sumiço do apresentador na metade final do programa virou boato de que Gervais tinha sido demitido.



Apresentação do comediante Ricky Gervais no Globo de Ouro foi cercada de polêmica

A evolução da internet no Brasil do dia: A Campus Party só começa amanhã, terça, mas na apresentação desta noite de segunda já revelou importantes acontecimentos da festa. Um deles é o experimento com o protocolo IPv6 — a nova geração de endereços IP. Usuários que quiserem testar o IPv6 na Campus Party só precisam procurar a equipe da Telefônica no Centro de Convenções.

A polêmica do Facebook do dia: O Goldman Sachs decidiu limitar a oferta privada de ações do Facebook a investidores fora dos Estados Unidos, citando a “intensa cobertura da imprensa” como principal motivo para excluir os investidores norte-americanos. Clientes do Goldman Sachs na Ásia começaram a ser notificados sobre a decisão ainda na noite de domingo.